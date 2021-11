Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble și Estera au avut parte de o situație imprevizibila la autostop, dupa ce au abordat un barbat. Concurentele au aflat de la localnici ca tanarul este speriat de ele, motiv pentru care a ezitat sa le ia in mașina.

- Concurenții de la Asia Express sunt pe ultima suta de metri in concurs, iar acest lucru pune o presiune enorma pe umerii lor. Așa s-a intamplat și in cazul surorilor Buble, cand la finalul unei probe nu s-au mai putut abține și au izbucnit in lacrimi. Vezi mai jos motivul pentru care cele doua concurente…

- Lidia Buble și Estera au primit cel de-al doilea cufar de la Irina Fodor și risca eliminarea daca in cutie se afla o nestemata roșie. Cele doua nu și-au mai putut stapani sentimentele și au izbucnit in lacrimi.

- Șase echipe au ajuns in etapa 6 de pe Drumul Imparaților. Lidia Buble & Estera, Mihai & Elwira Petre, Adriana & Maria Speranța Trandafir, Cuza & Emi, Cosmin & Eliza Natanticu, Patrizia Paglieri & Francesco sunt cei care vor trece prin primele misiuni din Georgia, urmatoarea țara din Asia Express.

- Lidia Buble se confrunta cu probleme de sanatate dupa ce a participat la „Asia Express”. Dupa ce s-a intors din aventura vieții sale, artista a mers la medic, unde in urma unor controale a primit un diagnostic care a cam ingrijorat-o. Deși din fața televizorului totul pare o joaca, concurenții de la…

- Cosmin & Eliza Natanticu și Lidia Buble & Estera sunt cele doua echipe care s-au calificat la Jocul de Amuleta al ediției 20 din sezonul 4 Asia Express. Concurenții au avut parte de probe ce presupun multa dexteritate și au facut dezvaluiri neașteptat.

- Adriana Trandafir și Maria Speranța sunt apreciate de fanii show-ului Asia Express, dar și formeaza o echipa puternica, astfel incat ceilalți concurenți se tem de ele atunci cand vine vorba de probele de foc. Totuși, oboseala și-a spus cuvantul și actrița a izbuncnit in lacrimi. Adriana Trandafiri,…

- Concurenții au fost puși in cele mai neașteptate situații și au avut parte de o cursa memorabila, insa cel mai greu moment al zilei a fost cel in care au fost nevoiți sa iși caute cazare.