Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca este o femeie singura și disponibila, Lidia Buble iși permite sa faca orice, lucru pe care-l și pune in practica ori de cate ori are ocazia. De exemplu acum, cand cei mai tari paparazzi au fost pe urmele sale, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, artista…

- Strazile sint mai curate fara gherete și fara panouri publicitare, care erau ca ciupercile otravitoare pe trazile capitalei. Cel puțin asta putem conchide din cele declarate de primarul general Ion Ceban in cadrul emisiunii „Interviu Exclusiv” de la Ren TV. „Noi din Chișinau, in mai puțin de un an,…

- O femeie in varsta a fost externata dupa aproape o zi la Spitalul Universitar de Urgența (Municipal) din București pentru ca doctorii i-au spus ca nu i-au gasit nimic și nu au „vrut s-o interneze”, deși „nu poate sta in picioare, leșina, vomita”, povestește fiica ei intr-o postare pe rețeaua de socializare.…

- Un traficant de droguri din Iași a fost arestat de politisti, desi se chinuise sa respecte regulile de combatere a pandemiei de coronavirus pentru a nu da de banuit. El se deplasase in Capitala, de unde a cumparat 45 grame de heroina cu 5.000 de lei, cantitate cu care a fost prins asupra lui de polițiști.…

- Adrian Ilie nu a mai scapat de paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, iar acum avem imagini de senzație cu fostul sportiv. Nu l-am surprins singur, ci in compania iubitei, pe care a rasfațat-o cu o plimbare cu noul bolid de lux. Recent, actualul afacerist a scos zeci…

- Trei tineri din capitala, cu varstele de 28 și 30 de ani, risca sa stea dupa gratii pana la 7 ani, dupa ce ar fi ținut cu forța o tanara intr-un apartament din Chișinau. Forțele de ordine cu suportul angajaților BPDS „Fulger” au reușit sa elibereze tanara.

- Strada Albișoara din Capitala risca sa intre in noul an cu lucrarile de reparație nefinalizate. De vina ar fi condițiile meteo nefavorabile pentru efectuarea lucrarilor. Despre asta a anunțat viceprimarul Ilie Ceban, in cadrul ședinței de astazi a Primariei Capitalei.