- Pe Vladuța Lupau o știe și o iubește toata lumea, insa v-ați intrebat vreodata cum arata tatal artistei? Cei doi seamana ca doua picaturi de apa! Ce mesaj emoționant i-a adresat interpreta de muzica populara parintelui sau cu ocazia zilei de naștere?

- Relația dintre Lidia Buble și Razvan Simion s-a sfarșit. Inainte ca prezentatorul TV sa anunțe separarea, printr-un mesaj publicat pe Instagram și șters ulterior, cantareața a dat un interviu in care declara ca toate sunt numai lapte și miere intre ea și partener. Lidia Buble și Razvan Simion s-au desparțit.…

- Deși cei doi s-au desparțit, dupa cinci ani de relație, Razvan Simion a ținut sa transmita urari de bine fostei sale iubite care a implinit astazi 27 de ani. Potrivit spuselor lui, cei doi vor colabora in continuare și chiar au ramas buni prieteni. Citeste si: Razvan Simion, vacanta cu fosta…

- What`s Up se afla din nou in centrul unui scandal. Artistul, care la sfarșitul anului trecut a fost luat de poliție dupa ce iubita sa a chemat autoritațile din cauza comportamentului violent al acestuia, s-a batut, luni seara, cu un vecin. Artistul a izbuncit in momentul in care un vecin a venit la…

- Lumea showbizului a primit cea mai neașteptata veste! Lidia Buble și Razvan Simion s-au desparțit dupa o relație de cinci ani și toata lumea a dorit sa afle detalii despre adevaratul motiv al separarii!

- Razvan Simion (39 de ani) si Lidia Buble (26 de ani) s-au despartit dupa cinci ani de relatie. Prezentatorul de la „Neatza“ a fost cel care a confirmat ruptura, prin intermediul unui mesaj publicat pe contul sau de Instagram.

- De la inceputul anului tot mai multe voci susțin ca intre solista Lidia Buble și prezentatorul de televiziune Razvan Simion n-ar mai fi nimic. Decat afaceri, pe care le manageriaza impreuna. Iata ca vedeta TV a publicat un mesaj care ar putea face lumina in cazul celor doi și i-a pus pe jar pe fanii...…