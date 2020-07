Stiri pe aceeasi tema

- Este tanara, frumoasa foc si se bucura de un succes rasunator. Lidia Buble este una dintre artistele de la noi care, nu de putine ori, s-a lasat vazuta de fanii sai fara strop de machiaj. Iar reactiile nu au intarziat sa apara.

- Așteptat de toți clujenii, evenimentul „Piața cu flori altfel” a fost amânat în acest an, dar organizatorii au anunțat ca vor reveni în forța la începutul lunii iulie. „Piața cu flori altfel” și-a deschis iar porțile pe strada Potaissa, în condiții…

- Cosmin Cernat se bucura de notorietate in randul lumii, motiv pentru care iși permite sa se manifeste cum dorește in public. De data aceasta insa, parca a cam intrecut masura. Cum a fost surprins fostul prezentator, in mijlocul strazii?

- Prezentator de succes și sportiv recunoscut, Dani Oțil nu a trait mereu pe picior mare și nu se ferește sa recunoasca de unde a plecat. Vedeta marturisește ca a trecut prin momente dificile din cauza lipsei de bani, insa acum este recunoscator pentru tot ce i-a oferit viața.

- Lidia Buble și-a surprins din nou fanii dupa ce a postat pe contul sau de Instagram o fotografie la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Vedeta a fost surprinsa intr-o ipostaza neașteptata, ce i-a emoționat pe mulți!

- "Astazi, Lidia nu mai e fericita langa mine. Ii cer iertare pentru ca la un moment dat am devenit insuficient. Și ma iert pe mine pentru ca nu am avut ce sa ofer cand, poate, ar fi fost multe de oferit. De maine vreau sa o vad pe Lidia fericita, vreau sa ii sclipeasca ochii din nou in razele soarelui,…

- Lidia Buble și Razvan Simion traiesc o frumoasa poveste de dragsote de mai mult timp. De ceva timp insa, se pare ca intre cei doi, situația nu mai e atat de roz. Artista a plecat de o saptamana la parinți, la Deva, iar prezentatorul TV a fost surprins acasa la o altafemeie.Recent, Razvan Simion a fost…