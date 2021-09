In competiția Asia Express, Lidia Buble a recurs la un gest extrem de neașteptat, la care nu ar fi apelat niciodata daca nu s-ar fi aflat in competiție. Lidia Buble și sora ei, Estera, formeaza una dintre cele mai dinamice echipe de la Asia Express - Drumul Imparaților, așa ca au facut tot posibilul pentru a caștiga lupta. Iata de ce a inghenunchiat Lidia Buble in fața unui barbat!