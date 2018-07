Lidia Buble si Razvan Simion traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar presa incearca de fiecare data sa afle secrete din relatia lor. In platoul emisiunii „Next Star“, acolo unde Lidia este in juriu, artista a facut dezvaluiri despre ce se intampla in bucatarie atunci cand este cu Razvan. Inspirata de doi copii care au facut o demonstratie de speed stack, un sport care necesita o miscare a mainilor cu o viteza foarte mare, Lidia Buble a spus ca i-ar lua acasa pe copii. „E prima oara cand vad asa ceva. Mi se pare foarte interesant si foarte greu. I-as lua la mine acasa, dupa o petrecere mare,…