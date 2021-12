Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble vine dintr-o familie numeroasa, cu 11 ani, și cu toate acestea ea marturisește ca nu i-a lipsit niciodata nimic. Artista se gandește la momentul in care va fi și ea mama. Vedeta și-a dedicat viața carierei sale, insa spera ca intr-o zi va cunoaște persoana potrivita cu care sa iși intemeieze…

- Lidia Buble atrage din nou atenția asupra sa. Cantareața in varsta de 28 de ani a fost surprinsa intr-un club din București, in acest weekend, in compania mai multor prieteni și a lui Horațiu Nicolau, fostul patron de televiziune in varsta de aproape 60 de ani. Se zvonește ca cei doi ar avea o relație,…

- Fanii Lidiei Buble sunt ingrijorați pentru aceasta. Cu ce problema de sanatate se confrunta celebra fosta concurenta de la ‘Asia Express’? Cantareața a primit diagnosticul nefericit din partea medicilor. Ce se intampla cu blondina? Lidia Buble a primit diagnosticul de la medici: ce problema de sanatate…

- Nico și-a deschis sufletul și a discutat despre afecțiunea ereditara de care sufera. Vedeta se confrunta cu un diagnostic crunt, așa ca este nevoita sa recurga la diverse modalitați pentru a nu se observa ca picioarele ei au avut de suferit de-a lungul anilor. Nico, totul despre problemele din viața…

- Andreea Banica a trait momente ingrozitoare in aeroport. Vedeta a povestit ce s-a intamplat cand a ajuns pe aeroportul din Egipt, acolo unde și-a petrecut vacanța. Andreea Banica a trecut prin momente de groaza Cantareața a fost in vacanța in Egipt, dar o intamplare petrecuta pe aeroport a lasat-o cu…

- Alexandra Stan, una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania, a vorbit despre divorțul prin care a trecut. Vedeta a fost invitata la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani”, iar gazdele emisiunii au aflat in premiera despre situația prin care trece aceasta. Vedeta și fostul ei soț, Emanuel Necatu,…

- Lidia Buble iubește din nou, la un an de la desparțirea de Razvan Simion. Noul iubit al artistei este un actor cubanez, iar relația lor pare tot mai aprinsa. Vedeta se iubește cu Harlys Becerra, un actor originar din Cuba care a jucat in serialul “Vis a vis” de pe... The post Cine este noul iubit al…

- Lidia Buble stralucește! Vedeta este extrem de incantata pentru faptul ca formeaza un cuplu cu faimosul Harlys Becerra. Cantareața este foarte discreta atunci cand vine vorba despre viața ei amoroasa, dar iata ca a oferit primele detalii despre iubitul ei. Lidia Buble, dezvaluiri despre noul iubit Lidia…