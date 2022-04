Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasa și este foarte atașata de parinții ei. De cand s-a mutat la București, artista vorbește zilnic cu ei la telefon. Artista, in varsta de 28 de ani, s-a nascut in Deva și a inceput sa cante de la o varsta frageda. Lidia Buble are 10 frați, iar tatal ei este pastor la biserica penticostala „Emanuel”, acolo unde ea a cantat in cor atunci cand era mica. Deși s-a desprins cu greu de familia sa, Lidia Buble se bucura acum de celebritate, insa gandul ei este mereu la cei de acasa. „Relația cu parinții mei este una foarte stransa și deosebita. Nu exista zi in…