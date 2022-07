Stiri pe aceeasi tema

- Dragostea nu are varsta! Lidia Buble și iubitul ei, Horațiu Nicolau, traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar relația lor este din ce in ce mai serioasa. Lidia Buble și-a luat "adio" de la actorul Harlys Beccera, iar cantareața și-a gasit liniștea in brațele afaceristului, motiv pentru care s-au…

- Cand ești Victor Becali iți permiți orice! Afaceristul merge pe premisa ca regulile de circulație au fost facute ca sa fie incalcate. Deși traiește pe picior mare, impresarul nu pune accent pe ținute elegante atunci cand iese in oraș. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania,…

- Lidia Buble pare sa-și fi gasit fericire alaturi de un domn mai in varsta, scrie presa tabloida, care a și publicat numeroase imagini cu artista din Romania in compania afaceristului Horațiu Nicolau.

- Atunci cand Lidia Buble nu-i acasa, Horațiu Nicolau iese la restaurant cu prietenii. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe afacerist alaturi de Mihai Leu, bunul sau prieten, intr-o locație de fițe. Gesturile rușinoase ale partenerului cantareței nu au lipsit inca, iar paparazzii au vazut tot.

- Sorina, prima soție și femeia pe care a considerat-o Nicolae Guța marea dragoste a vieții sale, se zbate acum intre viața și moarte! Anunțul a fost facut in urma cu cateva zile pe rețelele de socializare de un alt mare manelist din Romania, Tzanca Uraganu. Cantarețul a cerut ajutor din partea tuturor.

- Am aflat cine este barbatul misterios din viața Lidiei Buble! Le-a tot dat indicii in ultima perioada fanilor pe rețelele de socializare, insa un mic detaliu i-a scapat și s-a dat singura de gol! Se pare ca Lidia Buble și Horațiu Nicolau sunt din nou intr-o relație, iar dovada a fost postata chiar de…

- Luna mai vine cu cele mai bune vești pentru doua zodii. Ce nativi iși gasesc marea fericire. Ei iși gasesc adevarata dragoste și exista posibilitatea sa se casatoreasca. Daca pana acum nu aveau noroc in iubire, aceștia vor descoperi cat de frumoasa este viața, de fapt.