- Cantareata Lidia Buble a fost condamnata definitiv, vineri, de Curtea de Apel Bucuresti la un an inchisoare cu suspendare. Ea a fost trimisa in judecata de DIICOT pentru ca a mituit doi politisti de la Rutiera pentru a nu fi testata cu aparatul etilotest. CAB a respins ca nefondat apelul depus de procurori,…

- Curtea de Apel Bacau l-a condamnat definitiv, marti, pe Gheorghe Morosan, autorul dublei crime de la Onesti din primavara anului 2021, la 30 de ani de inchisoare cu executare, pentru comiterea infractiunilor de omor calificat, lipsire de libertate si tulburarea linistii publice. Sotia acestuia a fost…

- Falsul medic italian Matteo Politi a fost condamnat definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani si zece luni inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca a operat 28 de persoane in mai multe clinici private, desi nu avea dreptul sa exercite profesia de doctor pe teritoriul…

- Vanessa Youness va fi eliberata din inchisoare, in urma unei decizii pronunțate, marți, de Curtea de Apel București. Potrivit minutei instanței, CAB a admis contestația in anulare formulata de Vanessa Youness impotriva deciziei Curții de Apel București care a condamnat-o, pe 27 mai anul trecut, la…

- Tanara care in 2018 l-a impuscat in cap, accidental, pe prietenul ei politist, acesta decedand ulterior la spital, a fost condamnata definitiv la sase ani de inchisoare cu executare. Decizia a fost luata marti de Curtea de Apel Craiova.

- Bulea Elisabeta Dalia, o femeie din municipiul Cluj-Napoca, a fost condamnata definitiv la 16 ani de inchisoare pentru ca și-a ucis tatal bolnav de Alzheimer. Curtea de Apel Cluj s-a pronunțat definitv in dosarul lui Bulea Elisabeta Dalia, clujeanca din cartierul Manaștur, care și-a ucis tata bolnav…