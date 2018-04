Stiri pe aceeasi tema

- In platoul de la „‘Neatza cu Razvan si Dani” și-a facut apariția una dintre cele mai extravagante apariții la TV. Oana Stamate, de profesie stripteuza, care practica BDSM-ul, a venit sa vorbeasca participarea ei la „Chefi la cuțite” și ce planuri are peste cațiva ani. La un moment dat, Dani Oțil a parut…

- Rudele, prietenii și fanii lui Dani Oțil au avut parte de o surpriza inedita astazi! Prezentatorul TV a aparut azi, in cadrul ediției speciale din a doua zi de Paște, cu un look total diferit. In primele secunde cand au dat sa se uite la „‘Neatza cu Razvan si Dani”, mulți au crezut ca in […] The post…

- Lidia Buble a lansat de curand "Sarut mana mama", o melodie inspirata din propria poveste de viața. Artista a cantat in direct, la „Acces Direct” piesa dedicata mamei ei. Lansarea a avut loc de curand la „Neatza cu Razvan și Dani", unde artista a plans și a povestit mai multe despre cea care i-a dat…

- George Balta a venit la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani” pentru a demonstra tuturor ca nici macar scaunul cu rotile nu este un motiv suficient de bun pentru a renunța la sport și la pasiunile personale!

- Dani Otil, simpaticul prezentator de la Neatza cu Razvan si Dani, ne arata care sunt starile femeilor dupa ce consuma alcool: fie de nostalgie și plans, fie o pofta de bataie, pentru a se razbuna. In orice caz, matinalii au amintit de „amețișor”, invenție tipic ardeleneasca.

- Nu aduce primavara, ce poate aduce o minte inventiva, dublata de mult curaj și chef de joc! De 1 martie, simpaticul Dani Otil, matinalul poznaș de la Neatza cu Razvan si Dani, s-a transformat intr-un marțișor, spre surprinderea colegilor.

- Dani Otil, simpaticul prezentator de la Neatza cu Razvan si Dani, a povestit cum arata casa lui. „Eu am centrala fixata pe 26 de grade Celsius, de cand a inceput iarna!”, a povestit norocosul matinal, care nu indura frigul, spre deosebire de colegii Flavia și Oprișan.

- Intr-una dintre cele mai geroase dimineți din aceasta iarna, Lidia Buble ne-a incalzit inimile! Artista a venit la „Neatza cu Razvan și Dani” și a lansat o melodie emoționanta, care nu are cum sa te sensibileze, mai ales ca mai sunt numai cateva zile pana in martie, „luna femeii prin excelența”!