Stiri pe aceeasi tema

- De cand și-a lansat videoclipul in care apare alaturi de iubitul ei, Razvan Simion, Lidia Buble este mai fericita ca oricand. Artista a cantat in premiera la „‘Neatza cu Razvan si Dani” piesa, dar nu a scapat netaxata.

- Lidia Buble e tare fericita, pentru ca și-a lansat clipul celui mai nou single de care e tare mandra și pentru care a muncit extrem de mul. Artista a cantat in premiera la „‘Neatza cu Razvan si Dani” piesa in care apare și iubitul ei. Lidia Buble a avut o apariție incendiara in platoul matinalului […]…

- Dezamagit de rezultatul alegerilor pentru șefia FRF, Gigi Becali spune ca se retrage din fotbal. Patronul FCSB asigura și ca maine va aparea un comunicat oficial in acest sens. Becali a nuanțat ulterior anunțul inițial, explicand ca face pasul inapoi pentru ca FCSB sa nu riște represalii din partea…

- Oana Roman a starnit reacția fanilor, dupa ce a postat pe pagina sa de Facebook un meniu de mancare. Prietenii virtuali au criticat-o aspru și i-au reproșat ca, deși vrea sa slabeasca, se gandește numai la bucate. Vedeta nu a ramas indiferenta și a raspuns unor mesaje, la fel de dur. “Iau masa in oras…

- „Salutari, in scurt, ultra artic 6633 a mers bine, atat medical cat și competitiv, la kilometrul 107 am intrat in furtuna polara cu un vant ce depașea 100 km/h, mi-a rasturnat sania cu mine cu tot, am apasat butonul de a veni organizatorul de a ma ajuta sa scot sania pe drum, a venit medicul care a…

- Lidia Buble este, fara dar si poate, o artista complexa care a reusit sa uimeasca, de fiecare data, prin aparitiile ei muzicale. Asa se face ca, acum, talentata cantareata isi surprinde publicul cu cea mai sensibila piesa din cariera ei, "Sarut mana, mama!", o declaratie de iubire pe note…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat 'convins' marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din Romania, spunand ca nu stie de unde...