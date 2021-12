Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a inceput pregatirile pentru masa de Craciun. Frumoasa prezentatoare a gatit cu multa dragoste preparatele dorite de cei dragi. Bineințeles ca a avut și ajutoare de nadejde in bucatarie. Iata cum s-a pregatit vedeta pentru sarbatori.

- Vloggerul Selly se pregatește de o noua lovitura, la doi ani dupa primul lui film: 5Gang: Un altfel de Craciun, o pelicula care a facut furori atunci. Selly este cel mai cunoscut vlogger din Romania, cu peste trei milioane de fani. Acesta se pregatește de lansarea unui nou film in cinema. Selly se pregatește…

- Lidia Buble nu mai are nevoie de nicio prezentare. Blondina este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, iar vocea ei inconfundabila se aude peste tot la radio și pe Youtube. Fosta concurenta de la Asia Express a marturisit, recent, care este dorința ei pentru aceste sarbatori și ce cadou…

- Lidia Buble este una dintre cele mai in voga artiste ale momentului, astfel ca inregistreaza un mare succes pe plan profesional. De asemenea, frumoasa blondina se bucura și de o mare comunitate, pe care a luat-o prin surprindere in aceasta dimineața. Cantareața a postat o fotografie rara cu cea care…

- SC Dranka Prod SRL Turda, punct de lucru str. Ștefan cel Mare nr. 4, angajeaza: →bucatar →ajutor la bucatarie Informații la telefon: 0744.989.582 (Anca Costea). Articolul Dranka Prod SRL Turda... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Lidia Buble este in centrul atenției dupa ce a confirmat relația pe care o are cu actorul cubanez Harlys Becerra. Cei doi petrec clipe minunate in Romania, iar de curand cantareața l-a dus pe noul ei partener acasa, sa-i cunoasca o parte din familie.

- Administratia locala a anuntat ca intentioneaza desfiintarea cantinei de ajutor social. Activitatea acestei cantine era de a deservi persoanele cu probleme sociale din oras. Reprezentanti ai primariei au declarat pentru Lugoj Info.ro ca adevaratul motiv al desfiintarii acestei cantine este acela ca…

- Lidia Buble iubește din nou, la un an de la desparțirea de Razvan Simion. Noul iubit al artistei este un actor cubanez, iar relația lor pare tot mai aprinsa. Vedeta se iubește cu Harlys Becerra, un actor originar din Cuba care a jucat in serialul “Vis a vis” de pe... The post Cine este noul iubit al…