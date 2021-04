Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Șișcanu a recunoscut la ce operații estetice a recurs pana acum, dar și ce alte intervenții ar mai dorit sa iși faca. Soția lui Madalin Ionescu a fost mai sincera ca niciodata, spunand ca nu ar refuza o operație de mare anvergura, cum ar fi cea de implant mamar, foarte la moda printre vedetele…

- Oana Zavoranu a raspuns la una dintre cele mai controversate intrebari, referitoare la operațiile estetice. Astfel „Querida” le-a spus adevarul fanilor sai și a marturisit daca a apelat sau nu bisturiu.

- Carmen de la Salciua s-a schimbat radical de la debutul ei in muzica și pana la acest moment, insa acum le spune fanilor adevarul din spatele operațiilor estetice la care a apelat. Vedeta marturisește ca nevoia a impins-o in cabinetul medicului.

- Fosta concurenta de la Asia Express Romania este adorata de zeci de mii de oameni, iar mulți au fost cei care s-au intrebat ce operații estetice are vedeta. Ana Morodan a declarat la ce intervenții s-a supus pentru a-și menține frumusețea.

- Pe Amalia Nastase o cunoaște toata lumea, dar puțini știu daca are sau nu operații estetice. Frumoasa vedeta a vorbit la o emisiune de televiziune despre acest subiect controversat, spunand printre altele ca-și pune botox inca de la varsta de 27 de ani pentru a se ține departe de riduri. Iata ce intervenție…

- Carmen Grebenișan, fosta concurenta de la Asia Express, a vorbit deschis de operațiile estetice și a recunoscut cum a exagerat, atunci cand și-a dorit sa faca o schimbare la nivelul feței. „Sunt sigura ca multe femei ascund ca fac asta. Din pacate, se creeaza multa frustrare, multe femei cred ca altele…

- Carmen de la Salciua a intrat din nou in atenția internauților tot datorita firii sale dezinvolte. Frumoasa cantareața și-a deschis astfel sufletul in fața admiratorilor și le-a vorbit despre un subiect extrem de controversat: operațiile estetice. Iata ce le-a dezvaluit artista in legatura cu intervențiile…