Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan are niște condiții foarte clare pentru George Burcea. Cantareața a explicat ca nu vrea ca fiicele lor sa cunoasca nicio femeie care va intra in viața viitorului fost soț, timp de cel puțin 3-4 ani.

- La aproape o saptamana de la desparțirea de Razvan Simion, Lidia Buble a decis ca este timpul sa vorbeasca despre acest subiect. Artista a transmis un mesaj dur pe rețelele de socializare, lasandu-și fani șocați. „Lasați-mi viața personala in pace, ca oricum n-o sa va raspund și n-o sa dau apa la moara”,…

- "Absolventii institutiilor de invatamant in varsta de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizatie de somaj pentru o perioada de 6 luni, reprezentand 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, daca se inregistreaza…

- Lidia Buble s a nascut la data de 9 iunie 1993, Deva, Hunedoara, si este o cantareata de muzica pop romana.Este cunoscuta in piesele: Noi simtim la fel, Camasa, Kamelia, Sub Apa s.a.m.d.Lidia Buble a cunoscut celebritatea atunci cand Adrian Sina de la Akcent a ales o sa cante doua hituri cu el. Piesele…

- Dupa mai bine de jumatate de an in care au incercat sa nege zvonurile ca nu mai formeaza un cuplu, Razvan Simion a recunoscut public desparțirea de Lidia Buble. Dat fiind faptul ca pana și el se aștepta sa se ajunga la acest punct, separarea nu a fost atat de traumatizata. Drept dovada, ca in ziua in…

- Din cate se pare, cei doi se indreapta, mai curand, spre desparțire decat spre nunta. „Buble a dat un semnal de ”alarma” in media inca de la inceputul pandemiei, cand fanii au observat ca cei doi au petrecut perioada de criza separați. Cantareața a fost izolata aproape doua luni, la parinții acesteia…

- Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Aceasta provine dintr-o familie cu mulți frați, o familie cu frica lui Dumnezeu, dar și una in care regulile trebuie bine respectate. Atunci cand era doar un copil, aceasta era asupru pedepsita daca greșea.