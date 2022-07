Stiri pe aceeasi tema

- Cabral nu pleaca singur in Republica Dominicana, la „Sunt celebru, scoate-ma de aici”. Prezentatorul va fi insoțit de familie, de Andreea Ibacka și cei doi copii ai lor. Vedeta a declarat pentru Click ca e incantata de aceasta plecare, ca s-a pregatit intens pentru ea. In curand, intreaga familie va…

- Anamaria Prodan a fost surprinsa de paparazzi in timp ce dadea o raita prin magazinele de fake-uri din Istanbul. Vedeta pozeaza in multimilionara, dar la Istanbul a ocolit magazinele de lux, oprindu-se in cele care comercializeaza fake-uri la prețuri uluitor de mici. Fosta soție a lui Reghecampf…

- Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste ale momentului in Romania. Vedeta a postat in urma cu puțin timp o fotografie in ipostaze provocatoare care a atras atenția fanilor ei de pe Instagram.

- Implicata sau nu intr-o relație de iubire, frumoasa Lidia Buble nu se sfiește sa recunoasca deschis ca are o afinitate aparte pentru starul internațional Johnny Depp. Vedeta din Romania a descoperit ca are foarte multe lucruri in comun cu actorul de la Hollywood. Recent, celebra cantareața a facut dezvaluiri…

- Iulia Vantur, care are 41 de ani, se bucura de o cariera la Bollywood, sub indrumarea lui Salman Khan. Vedeta a surprins acum cu cel mai recent anunț: revine in televiziune. Iulia Vantur e stabilita de mulți ani in India. A reușit sa aiba o cariera de succes și acolo, e cantareața, urca pe scena și…

- Este una dintre cele mai frumoase și populare vedete din Romania, iar de cand a participat la show-uri de succes precum Ferma și Bravo, ai stil!, notorietatea sa a crescut extrem de mult. Cine este blondina care a suferit adevarate traume in copilarie. Nu a putut merge pana la varsta de 3 ani. Ce boala…

- Scandalul de la Eurovision 2022 este departe de a se fi incheiat, dupa ce prezentatoarea TV Eda Marcus s-a declarat revoltata, pe Instagram, din cauza faptului ca nu i s-a permis sa intre in direct, pentru a anunța punctajul oferit de Romania celorlalte state, in cadrul concursului. Vedeta TVR rupe…

- One True Singer, talent show-ul produs de Global Records in colaborare cu HBO Max, a ajuns la mijlocul competiției. Din 14 participanți au ramas doar șapte. E momentul sa facem un bilanț despre emisiunea care cauta urmatorul pop star autohton.