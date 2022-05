Stiri pe aceeasi tema

- Magda Palimariu face naveta intre Romania și Norvegia dupa ce s-a casatorit. Vedeta de la PRO TV nu renunța la job-ul din țara și nici nu are in plan sa se mute definitiv din țara. Soțul prezentatoarei Meteo de la PRO TV are afaceri in țarile scandinave și calatorește foarte mult in Norvegia și Danemarca.…

- Bianca Dragușanu trebuia sa petreaca Paștele anul acesta departe de meleagurile romanești, tocmai intr-o zona exclusivista din Dubai, insa planurile frumoasei blondine au fost date peste cap și a fost nevoita sa-și anuleze vacanța. Vedeta va petrece acasa alaturi de familia ei.

- Bia Khalifa a ajuns zilele trecute la IML, dupa ce a fost batuta cu bestialitate de iubit. Vedeta a marturisit care ar fi posibilul motiv pentru care s-a ajuns la asa ceva. Fosta concurenta de la iUmor susține ca se confrunta cu dureri de spate, dar și la piciorul stang,... The post Bia Khalifa, batuta…

- Oana Roman s-a vindecat recent de COVID-19, iar pentru o scurta perioada ea a ales sa se separe de Marius Elisei pentru a nu lua și el virusul. Fiica lui Petre Roman s-a vindecat, insa a ramas cu cateva simptome. Vedeta nu s-a refacut complet dupa ce a fost infectata cu COVID-19, insa incearca sa nu…

- Gabriela Cristea este una dintre cele mai indragite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țara. Vedeta are doua fetițe, pe Iris și Victoria, insa a marturisit ca dupa a doua naștere nu a mai reușit sa slabeasca.

- Fanii lui Neti Sandu s-au ingrijorat dupa ce prezentatoarea horoscopului de la Pro TV nu a mai aparut pe post, in direct, cateva zile. In mediul online, pe Instagram, vedeta a explicat care e motivul absenței sale. Cea mai cunoscuta realizatoare a rubricii Horoscop și-a inceput cariera in urma cu 28…

- Pe 6 decembrie 2021, Tribunalul Constanta a respins actiunea universitatii Este vorba de raspunsul primit de SC Inostrio Enterprises SRL, care a depus la Agentia pentru Protectia Mediului un memoriu de prezentare pentru elaborarea unui PUZ Universitatea din Iasi acuza societatea ca doreste sa investeasca…

- Kim Kardashian a vorbit pentru prima data, intr-un interviu pentru Vogue, despre problemele pe care le-a avut in casnicia cu Kanye West și despre controversatul divorț care a avut loc in luna februarie a anului trecut, relateaza cnn.com . Kim Kardashian și Kanye West s-au casatorit in anul 2014 și au…