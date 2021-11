Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble a facut dezvaluiri neștiute despre meseria pe care a avut-o inainte sa devina celebra. Concurenta a ajuns la o cazare in Asia Express care i-a amintit de trecut, iar marturisirile sale au surprins-o pe Elwira Petre.

- Adriana Trandafir a plans foarte mult in cadrul show-ului ‘Asia Express’.Cunoscuta actrița și-a dau frau liber sentimentelor. Fanii actriței s-au ingrijorat recent pentru scenele vazute. Ce s-a intamplat cu fiica ei? Adriana Trandafir a izbucnit in plans: ce s-a intamplat cu fiica ei? Tensiunea este…

- Acum, cu toții știm ca Lidia Buble se iubește cu actorul Harlys Becerra, dar in timpul filmarilor pentru Asia Express, cantareața nu parea deloc ”luata” și facea ravagii in fiecare zi. In ediția din aceasta seara, publicul a putut vedea cum a cucerit vedeta un artist londonez, la o terasa.

- Lidia Buble este hotarata sa fie caștigatoarea sezonului 4 Asia Express” Cantareața se folosește de tactici speciale pentru a face cu succes autostopul. In timp ce alți concurenți implora cum știu mai bine șoferii, artista apeleaza la trucuri puțin mai viclene.

- Traficul din Capitala naște conflicte de fiecare data. Una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania s-a certat cu oamenii legii in mijlocul strazii. Despre cine este vorba. Ce a facut femeia. Cantareața din Romania care s-a „ciondanit” cu polițiștii in plina strada Acum 15 ani era considerata una…

- Lidia Buble a trecut prin momente de cumpana la Asia Express! Cunoscuta cantareața a acceptat provocarea și a plecat alaturi de sora ei, Estera, pe Drumul Imparaților, dar un anumit moment a facut-o sa nu mai poata sa iși ascunda lacrimile. Lidia Buble a izbucnit in plans. Ce a pațit cantareața la Asia…

- Competiția de pe Drumul Imparaților este una mare, iar echipele se lupta pentru a obține prima iuminitate din sezonul 4 Asia Express. Concurenții trec prin cele mai dificile situații și fac strategi care sa-i duca cat mai aproape de destinația finala.

