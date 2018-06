Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa i-a lasat pe toți masca dupa ce a spus, mai in gluma, mai in serios, ca Lidia Buble este insarcinata. Iubita lui Razvan Simion ar putea fi urmatoarea mamica din showbiz. Se pare ca Lidia Buble și Razvan Simion au ganduri cat se poate de seriose in viitorul apropiat. Dorian Popa a fost […]…

- La nicio de o luna dupa ce Betty Salam a confirmat sarcina intr-un mod emoționant alaturi de logodnicul ei, Catalin Vișanescu, Karmen s-a destainuit la un eveniment monden la care a fost insoțita de iubitul ei, Bogdan Daragiu. La doar cateva secunde dupa ce a facut anunțul, fata cea mare a lui Adi Minune…

- Betty Salam și iubitul ei, Catalin Vișanescu, sunt in culmea fericirii! Cei doi urmeaza sa devina parinți, dar și sa faca nunta, inainte ca adolescenta sa implineasca 18 ani. In aceste zile de minivacanța, cei doi au „fugit” la Dubai, unde au petrecut un sejur romantic. Fiica lui Florin Salam a publicat…

- Razvan Simion a fost accidentat puternic in timp ce filma pentru videoclipul melodiei „Sub apa”. Cea care l-a ranit pe prezentatorul TV a fost chiar iubita lui. In cadrul unui interviu oferit azi la „‘Neatza cu Razvan si Dani”, Lidia Buble a fost cea care a deschis subiectul „dureros”. Partenerul ei…

- Dorian Popa este unul dintre artiștii pe care mereu il vedem cu zambetul pe buze și fericit. Astazi, insa, el a avut un moment mai puțin fericit și a impartașit tuturor motivul sau de tristețe și disperare, totodata. Acesta are legatura cu o tanara care a fost diagnosticata cu o boala mortala. Artistul…

- Dorian Popa, unul dintre cei mai apreciați artiști de pe scena muzicii romanești, dar și preferatul fetelor, a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, povestea celebrelor vorbe cu care a facut furori in mediul virtual: ”John” și ”Hatz”. (CITEȘTE ȘI: CE ȚINE DORIAN POPA…

- In ultima vreme s-a tot vehiculat informația potrivit careia Gina Pistol ar fi insarcinata. In aceasta dimineața, iubita lui Smiley a fost sunata in cadrul unei emisiuni de radio, iar realizatorii au intrebat-o daca este adevarat și daca se pregatește sa devina mamica. Prezentatoarea TV a fost sincera,…