Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Catalin Drula este de parere ca zona de vest a țarii, in special județul Timiș, ar putea fi locul ideal pentru crearea unei zone in care industria medicala sa prospere și sa se dezvolte. „Viziunea mea e sa cream un pol medical care sa funcționeze in zona de vest. Am discutat acest subiect…

- Antreprenorii din industria turismului iși pot include locațiile in cea mai exhaustiva și interactiva harta digitala a locațiilor turistice de pe teritoriul țarii. In acest sens, trebuie sa completeze un chestionar care colecteaza informații pentru baza de date a harții. Acțiunea face parte din campania…

- "Din punctul nostru de vedere, prioritatea o reprezinta investitiile in infrastructura, infrastructura de transport, care trebuie sa se dezvolte cu o viteza miraculoasa. Noi vrem sa construim, sa legam provinciile istorice, sa crestem coeziunea, sa asiguram fructificarea potentialului de dezvoltare…

- Compania de tehnologie XOR, care dezvolta soluții chatbots cu o echipa de programatori in Chișinau și sediul central in San Francisco, va oferi gratuit pentru 10 companii din Romania o soluție de acest tip pentru a ajuta departamentele de HR cu automatizarea unor comunicari repetitive catre echipe…

- Comisia a convocat astazi, 8 aprilie, o prima reuniune cu statele membre, ca parte a noului Grup operativ pentru asigurarea respectarii normelor privind piața unica (Single Market Enforcement Task Force, SMET), pentru a discuta despre nevoia urgenta de a permite libera circulație a marfurilor, precum…

- Germania va transforma hoteluri si alte incinte in spitale pentru a disponibiliza capacitati de primire in serviciile de terapie intensiva unde sunt ingrijiti bolnavii de COVID-19, a anuntat miercuri guvernul federal, transmite AFP.Crearea acestor structurii provizorii, care nu vor oferi decat…

- Restricția de intrare in SUA a europenilor ii lovește pe americanii aflați pe continent. Turiștii bogați cauta avioane private sa se intoarca acasa Companiile aeriene analizeaza inca implicatiile restrictiilor anuntate de presedintele Donald Trump pentru calatoriile dinspre Europa spre SUA, insa unii…

- Deputatul UDMR Vass Levente cere „autoritatilor competente ale statului” sa ii oblige pe romanii din strainatate, la intrarea in Romania, sa achite contribuții la asigurarile sociale de sanatate de 1.338 de lei de persoana daca vor sa fie tratați in spitalele din țara. El susține ca masura ar trebui…