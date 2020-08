Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PNL Timiș, Alin Popoviciu, a reacționat la decizia de ieri a USR de a nu face alianțe preelectorale decat cu PLUS. Contactat de PRESSALERT.ro, Popoviciu a susținut ca ”ei (useriștii, n.a.) au vrut alianțe cu noi, nu noi cu ei. PNL Timiș va avea candidați peste tot. Daca ei așa…

- Intr-o sedinta desfasurata in aceasta seara, Biroul Judetean al USR Timis a decis sa nu faca nicio alianta cu un alt partid la nivelul judetului. Evident, exceptie la aceasta decizie este PLUS, partid cu care USR se afla intr-o alianta mai veche. Cu unanimitate de voturi, conducerea USR Timis a decis…

- Liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, le-a transmis, aseara, un mesaj tranșant colegilor din filiala, la cateva ore dupa ce a aparut informația ca fostul șef al social-democraților din județ, Titu Bojin, va candida la funcția de președinte al consiliului județean din partea ALDE. ”Așa cum am mai susținut…

- In Romania au aparut 1.182 noi cazuri de Covid-19 și s-au inregistrat 30 de decese ale pacienților cu SARS-Cov2, in 24 de ore. Doua dintre persoanele decedate, infectate cu coronavirus, sunt din Timiș. In cel mai vestic județ al țarii au aparut inca 40 de cazuri noi de SARS-Cov2.

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, lider al deputatilor social-democrati, a anuntat ca saptamana viitoare va fi infiintata comisia parlamentara care va cerceta toate achizitiile efectuate de guvern, prin proceduri speciale, fara licitatie, pe perioada pandemiei. El ataca decizia guvernantilor de…

- Relaxarea masurilor impuse de autoritați din cauza pandemiei de coronavirus și trecerea la starea de alerta, ”trezesc” partidele politice la nivel local și automat readuc in scena jocurile politice. Președintele PSD Alba, Ion Dirzu, a declarat marți, 9 iunie, ca social democrații sunt deschiși la alianțe…

- Cel mai probabil saptamana viitoare vor demara negocieri la nivel local intre liderii PSD si Pro Romania, in vederea abordarii alegerilor locale cu candidati comuni. Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, da sanse unei astfel de intelegeri daca vor fi “negocieri corecte”. La nivel national se discuta…

- Președintele PSD Timis, Alfred Simonis, il critica pe președintele Klaus Iohannis fiindca nu a promulgat legea inițiata de PSD și care impune celebrarea in Romania pe 4 iunie a Zilei Trianon. Sef al Grupului PSD din Camera Deputatilor, Simonis ii solicita presedintelui sa promulge “de indata” legea…