Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna este marele perdant din Turul I al alegerilor prezidențiale - nu doar ca nu a reușit sa intre in turul doi, dar scorul sau este mult mai mic decat al Vioricai Dancila de la PSD. Candidatul USR-Plus nu a reușit sa ia majoritatea voturilor in niciun județ din țara și nici macar in Diaspora.…

- Dupa centralizarea a 99,50 la suta din voturile exprimate in județul Timiș, numaratoarea paralela efectuata de delegații USR/Plus il confirma pe Klaus Iohannis drept marele caștigator al acestor alegeri, atat in județ cat și in Timișoara. Astfel, in Timișoara, Iohannis a obținut 39,81…

- Romania are nevoie de un presedinte activ si prezent, care nu intervine doar in situatii de criza, declara Dan Barna, candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, intr-un interviu acordat AGERPRES. El afirma ca, in cazul in care va castiga alegerile, Romania va avea pentru prima data un…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, afirma ca Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidentiale, vine dintr-o generatie care trebuie sa isi asume responsabilitatea schimbarii in bine a Romaniei. "Foarte multi dintre tinerii care au fost nevoiti in ultimii ani sa plece din tara pentru ca nu s-au…

- "Ne apropiem de finalul campaniei strangerii de semnaturi. In ultima luna am fost peste tot in țara și impreuna cu colegii mei din USR și PLUS am strans peste 380.000 de semnaturi pentru candidatura mea la alegerile prezidențiale. In aceste 30 de zile, in toate orașele am auzit același…

- Liderul USR si prezidentiabilul Aliantei USR-PLUS Dan Barna a anuntat, marti, ca a reusit sa stranga cele 200.000 de semnaturi necesare inscrierii in cursa electorala. "Am ajuns la 200.000 de semnaturi! Va multumesc tuturor celor care ati semnat pentru a-mi depune candidatura la alegerile prezidentiale”,…

- Liderul USR și prezidențiabilul Alianței USR-PLUS Dan Barna a anunțat, marți, ca a reușit sa stranga cele 200.000 de semnaturi necesare inscrierii in competiția pentru alegerile prezidențiale.„Am ajuns la 200.000 de semnaturi! Va mulțumesc tuturor celor care ați semnat pentru a-mi depune candidatura…

- Doua corturi USR, folosite la strangerea de semnaturi pentru Dan Barna, au fost vandalizate in Timiș, in comuna Sacalaz. Unul dintre ele a fost furat, iar al doilea distrus, acuza membrii formațiunii politice. USR a depus plangere la Poliție și a anunțat ca va continua activitatea de strangere de semnaturi…