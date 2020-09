Stiri pe aceeasi tema

- Titu Bojin, fostul șef al Administrației Bazinale de Apa Banat și candidatul ALDE pentru președinția Consiliului Județean Timiș, revine in studiourile on.set pentru o noua ediție a emisiunii PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre „contrele” cu fostul coleg de partid, Calin Dobra, dar și despre planurile…

- Titu Bojin, candidatul ALDE pentru președinția Consiliului Județean Timiș, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre planurile fostului șef al Administrației Bazinale de Apa Banat pentru județul Timiș, in cazul in care Titu…

- Liderul USR Timis, Cristian Mos, comenteaza pe marginea listelor electorale depuse de adversarii politici pentru alegerile judetene. El vede ordinea stabilita de PNL pentru consiliul judetean ca fiind ”reabilitare a penalilor prin oferirea de funcții publice”. Candidatul USR PLUS la functia de presedinte…

- Candidatul USR/PLUS la președinția Consiliului Județean Timiș, Cristian Moș, a ajuns la Belinț, in aceasta saptamana, unde cea mai mare problema a oamenilor este mirosul degajat de deponeul ecologic de la Ghizela. Deranjat și el de mirosul insuportabil, Moș susține ca are un plan pentru a rezolva aceasta…

- Așa cum PRESSALERT.ro dezvaluia acum cateva zile, Titu Bojin, fost președinte al Consiliului Județean Timiș, a devenit membru al ALDE și va fi susținut la alegerile locale pentru o noua candidatura la Consiliul Județean Timiș. „Intotdeauna am fost un om de centru-stanga și știu ca ALDE, partid liberal…

- Adrian Negoița, reprezentantul Consiliului Județean Timiș in ședința Consiliului de conducere a Asociației Timișoara 2021 Capitala Europeana a Culturii, face apel la calm in contextul situației generate de declarația primarului Nicolae Robu, potrivit caruia administrația pe care o conduce ar trebui…

- Cristian Moș, președintele USR Timiș și candidat al Alianței USR-Plus la șefia Consiliului Județean Timiș, propune contracandidaților sai Calin Dobra... The post USR Timiș, ”copy-paste” dupa modelul ”Veorica” appeared first on Renasterea banateana .

- Cristian Moș, președintele filialei locale a USR, este de parere ca zona de vest a țarii, in special județul Timiș, ar putea fi locul ideal pentru crearea unei zone in care industria medicala sa prospere și sa se dezvolte. „Viziunea mea e sa cream un pol medical care sa funcționeze in zona de vest.…