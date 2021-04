Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a criticat duminica, intr-o postare pe Facebook faptul ca liderii Puterii nu au avut nicio reactie la implinirea a 16 ani de cand Romania a semnat Tratatul de aderare la UE, dar si derularea negocierilor pentru PNRR, atasand postarii o fotografie in care apar actualul europarlamentar…

- Liderul USR Iași, Cosette Chichirau, lanseaza noi atacuri dure la adresa primarului municipiului, Mihai Chirica (PNL), pe care il acuza de minciuna, jigniri, dezinformare și apucaturi pesediste. Citește și: Mihai Chirica intra in greva japoneza: E o mizerie ce au facut USR PLUS, merita tot…

- Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica (PNL), i-a spus vineri, la Antena 3, liderului USR Iași, Cosette Chichirau, ca nu mai suporta sa o mai auda. Chirica și consilierii USR PLUS se afla in conflict deschis dupa ce consilierii locali USR PLUS si cei de la PSD nu au vrut sa voteze, in sedinta…

- Asociația Forumul Judecatorilor din Romania și Asociația Inițiativa pentru Justiție au luat act de adoptarea de Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a raportului privind Proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie si atrag atentia asupra faptului…

- Doamna Simona Marcu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, declara recent intr-un interviu ca, atunci „cand judecatorul este abuzat, justiția este in pericol și cand justiția este in pericol, echilibrul puterilor și, prin urmare, societatea și statul sunt in pericol.” Or, ca sa preintampine…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie au transmis, vineri, ca ”exponentii votului negativ al Consiliului Superior al Magistraturii privitor la proiectul de desfiintare a SIIJ nesocotesc idealurile de onestitate si integritate la care a aderat, prin esenta…

- Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie sustin ca CSM "nesocoteste vointa majoritatii magistratilor" refuzand in mod "nejustificat" sa avizeze proiectul de lege referitor la desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. "Asociatia Forumul…