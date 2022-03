Stiri pe aceeasi tema

Proiectul de buget pentru compania CFR Calatori prevede o crestere a pretului la bilete cu 20%, de la 1 iulie, insa acest lucru trebuie aprobat de Guvern, a declarat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la un eveniment de specialitate.

Lucrurile pe Magistrala M6 care va lega Gara de Nord de Aeroportul Henri Coanda (Otopeni) au fost reluate, am avut discutii cu ambasadorul japonez, insa acea sincopa de cateva luni ne-a pus intr-o situatie neplacuta, care nu ne face cinste, a declarat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii,…

Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanțe ale Romaniei, il ataca pe Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, despre care spune ca a dat unda verde rezilierii de contracte pentru realizarea de drumuri, lucru care va aduce o avalanșa de sancțiuni din partea Comisiei Europene.

Liderul PNL Florin Citu a afirmat, luni, la Senat, despre cele 24 de jaloane din PNRR care trebuie indeplinite pana la finalul lunii martie, ca cine nu vrea sa faca, de exemplu, reforma pensiilor, atunci sa vina altcineva sa o faca. El a dat si exemplul reformei salarizarii si a administratiei.

Ministrul Transporturilor, vicepremierul Sorin Grindeanu (PSD), a prezentat, marti, la Parlament, o serie de modificari in legislatia achizitiilor si in procedurile de eliberare a avizelor, menite sa faciliteze dezvoltarea infrastructurii, acestea fiind detaliate in sedinta coalitiei de guvernare.

Deputatul USR Cristina Rizea ii solicita ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, sa ofere urgent gratuitate pe CFR refugiatilor ucraineni.

Vicepremierul PSD Sorin Grindeanu i-a transmis lui Catalin Drula (USR) ca atunci cand a condus Ministerul Transporturilor a avut zero performante, dupa ce fostul ministru a spus ca Grindeanu iși bate joc de șansa realizarii de autostrazi cu banii din PNRR.

Președinte interimar al USR și fost ministru al Transporturilor, Catalin Drula, susține ca actuala coaliție de guvernare face praf PNRR-ul, deja sunt intarzieri foarte mari, iar autostrada A7, cel mai mare proiect de infrastructura, este in stand-by pentru ca nu au fost desemnați caștigatorii licitațiilor.