- Deputatul Daniel Constantin a declarat luni ca inca nu si-a dat demisia din Pro Romania, insa a mentionat ca o va face dupa ce in prima sedinta de partid va veni cu explicatii in fata colegilor."Din partid inca nu mi-am dat demisia, am spus saptamana trecuta ca imi dau demisia fara ezitare…

- Liderul USR, Dan Barna, il propune pe Catalin Drula pentru postul de comisar european, afirmand ca acceptarea lui ar fi ”o pierdere pentru partid, dar un castig pentru Romania”. Barna spune ca Drula este un om care se pricepe, iar propunerea sa din partea Romaniei ne-ar ”salva de jena pe care o simtim…

- Rovana Plumb a fost eliminata din cursa pentru functia de comisar european, iar Opozitia vrea sa fure postul de la PSD. Liderul USR, Dan Barna, il propune pe Catalin Drula pentru postul de comisar european, afirmand ca acceptarea lui ar fi "o pierdere pentru partid, dar un castig pentru Romania".…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca va merge in Parlament saptamana viitoare pentru votul de incredere. Liderul PSD a afirmat ca nu a decis daca votul va fi pentru restructurarea Guvernului sau pentru o simpla remanier

- Liderul USR Dan Barna i-a solicitat miercuri presedintelui Klaus Iohannis sa ii ceara demisia premierului Viorica Dancila si sa promita ca nu va mai oferi nicio sansa PSD-ului inainte de alegeri. Mesajul acestuia vine in contextul in care social-democratii au amanat azi in Parlament abrogarea legii…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis sa-i solicite premierului Viorica Dancila demisia si sa declare public si explicit ca nu va mai acorda 'inca o sansa' PSD, transmite Agerpres. "Ii cer presedintelui Iohannis sa-i ceara doamnei Dancila demisia si, mai ales, sa declara…

- Liderul PSD Viorica Dancila a anuntat ca se vor lua masuri ferme în organizatiile cu rezultate slabe si ca presedintii de filiale trebuie sa îsi asume rezultatele de la prezidentiale. Liderul PSD Viorica Dancila a anuntat, într-o conferinta de presa, ca are încredere…