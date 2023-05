Stiri pe aceeasi tema

- La un an și jumatate de cand Sorin Grindeanu a devenit ministru al Transporturilor, proiectarea autostrazii Ploiești – Brașov este blocata, susține fostul ministru Catalin Drula. Președintele USR prezinta punctul sau de vedere asupra acestei situații intr-o postare pe facebook. Catalin Drula scrie despre…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca rotativa la guvernare se va realiza „categoric” pana la 1 iunie, precizand ca exista dialog in coalitie pe aceasta tema. „Rotatia guvernamentala, cu alte cuvinte, noul guvern va avea un prim-ministru care vine din interiorul Partidului Social Democrat. In acest…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca rotatia guvernamentala va avea loc pana la 1 iunie si ca noul prim-ministru va veni din interiorul PSD. Ciolacu a explicat ca, momentan, se respecta protocolul initial, dar ca mai sunt discutii pe marginea acestuia. Liderul social-democrat este de parere ca…

- Președintele USR l-a criticat pe Klaus Iohannis, dupa ce acesta a afirmat ca „situația economica in Romania este buna“. Catalin Drula a susținut ca șeful statului ar trebui sa „faca piața” pentru a ințelege situația in care se afla oamenii.„Iohannis susține ca situația economica a Romaniei e foarte…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat ca a fost depusa la Parlament o cerere de revocare a intregii conduceri a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), dupa retragerea autorizației de funcționare a societații Euroins, considerand ca este vorba despre „o noua teapa pe piata de asigurari”…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca Sorin Grindeanu a procedat corect in cazul Canalului Bastroe: „il susțin in totalitate in tot demersul lui”. Mai mult, Ciolacu a spus ca e „foarte posibil” ca pana in 2024 ministrul Transporturilor sa „faca” autost

- Președintele USR, Catalin Drula, face un apel catre Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca pentru a vota in Parlament legile care interzic complet publicitatea la jocuri de noroc și amplasarea pacanelelor langa școli. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele USR, Catalin Drula, sustine ca ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a blocat autostrada A3 Ploiesti-Brasov, dar a mers la semnarea unui contract de drum judetean care trece Carpatii „cu care Ministerul Transporturilor n-are nicio treaba”. „Sorin Grindeanu, care a blocat autostrada…