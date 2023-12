Stiri pe aceeasi tema

- Liderul unui partid de extrema dreapta din Macedonia de Nord, care era cautat in cadrul unei anchete privind o dubla crima, a fost arestat marti seara in Turcia, a declarat un ministru din tara balcanica, scrie AFP. Ljupco Palevski, vizat de un mandat international de arestare emis de Skopje, este suspectat…

- Liderul unui partid de extrema dreapta din Macedonia de Nord, care era cautat in cadrul unei anchete privind o dubla crima, a fost arestat marti seara in Turcia, a declarat un ministru din tara balcanica, scrie AFP, citat de Agerpres.Ljupco Palevski, vizat de un mandat international de arestare emis…

- Partidul de extrema dreapta al lui Geert Wilders a obtinut o victorie in alegerile legislative de miercuri, releva exit-pollurile, un rezultat care, in cazul in care va fi confirmat, va provoca un seism politic pana dincolo de frontierele olandeze, relateaza AFP. Partidul Libertatii (PVV) a obtinut…

- Incident socant cu doua zile inaintea alegerilor din Olanda. Liderul unui partid politic de extrema-dreapta a fost atacat intr-un bar. Un barbat l-a lovit din senin cu o sticla in ceafa si in tampla. Politicianul a scapat cu rani minore, in timp ce agresorul a fost arestat. Premierul Mark Rutte a catalogat…

- Poliția federala din Brazilia il investigheaza pe fostul președinte, Jair Bolsonaro, pentru inca o posibila nelegiuire: „harțuirea” unei balene cu cocoașa in timp ce se dadea cu ski-jetul in vacanța, scrie The Guardian.

- Ziua de duminica, 15 octombrie 2023, este cea in care se desfașoara alegeri parlamentare in Polonia, una dintre cele mai puternice țari din centrul și estul Europei. Urnele se vor inchide la ora 19:00 GMT. Polonia, o țara cu 38 de milioane de locuitori, membra a NATO și a UE, are la putere, de opt […]

- De cați polițiști este nevoie pentru a aresta un cetațean acuzat ca a agresat un cal? Aparent, este nevoie de foarte mulți, inclusiv luptatori de la acțiuni speciale, care, de obicei, au misiuni cand este vorba despre interlopi deopsebit de periculoși. Pentru a aresta un satean din Ungureni au fost…

- Liderul extremei drepte italiene Matteo Salvini si aliata sa franceza Marine Le Pen isi afiseaza duminica unitatea politica inaintea alegerilor europene din luna iunie, care vor determina viitoarele raporturi de forta din Parlamentul European, relateaza AFP.