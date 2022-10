Stiri pe aceeasi tema

Echipa germana Bayern Munchen a invins sambata, in deplasare, formatia Hoffenheim, scor 2-0, si ramane pe locul secund in Bundesliga. RB Leizpig a revenit la Augsburg de la 0-3, marcand golurile egalarii in minutele 89 si 90, conform news.ro.

Intr-un meci in devans contand pentru etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Germaniei, Hoffenheim a trecut cu scorul de 3-0 (2-0), vineri in deplasare, de Schalke 04 si a urcat pe locul trei in clasament.

Echipa Eintracht Frankfurt a dispus sambata, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, de echipa RB Leipzig, intr-un meci din etapa a cincea a Bundesligii

Peste 1.300.000 de persoane au trecut prin punctele de frontiera in intervalul 26 - 28 august, aproape jumatate pe la frontiera cu Ungaria, anunta Politia de Frontiera, care precizeaza ca duminica, in tara, au intrat 13.018 cetateni ucraineni, numarul lor fiind in scadere fata de ziua precedenta.

Echipa Borussia Moenchengladbach a urcat provizoriu pe prima pozitie a clasamentului campionatului de fotbal al Germaniei, dupa ce a reusit sa invinga la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Hertha Berlin, vineri seara, in prologul etapei a treia din Bundesliga, potrivit news.ro.

Mijlocasul echipei Hertha Berlin, Marco Richter, recuperat dupa o tumoare testiculara, a revenit la antrenamentele echipei, a anuntat marti gruparea din Bundesliga, scrie DPA.

Campioana en-titre a Germaniei, Bayern Munchen, jucand in deplasare, a invins-o vineri seara cu un categoric 6-1 pe Eintracht Frankfurt, detinatoarea Europa League, in prologul primei etape a noii editii din Bundesliga.

Bayern Munchen, echipa campioana in Bundesliga, a castigat sambata, cu emotii, Supercupa Germaniei, dupa ce a invins formatia RB Leipzig cu scorul de 5-3, potrivit news.ro