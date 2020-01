Liderul UDMR, Korodi Attila, susţine organizarea alegerilor anticipate: "Suntem pregătiţi" "Toamna trecuta, datele aratau ca nu exista nicio sansa ca sa fie anticipate. Acum, mult mai multi parlamentari cred ca este important pasul acesta pentru ca, cu un parlament atat de sfaramitat, greu pot fi duse decizii importante prin Parlament. Se poate face, dar deja prin mecanismele care au fost uzate de asumarea raspunderii pe foarte multe teme, cred ca mai degraba sufera democratia decat sa putem spune ca se bifeaza decizii importante pentru functionarea statului. Asa ca suntem pentru anticipate. Desigur, nu este usor de ajuns la anticipate. Dar daca depinde de UDMR, UDMR va spune… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

