- Liderul UDMR Kelemen Hunor s-a intalnit sambata dupa-amiaza cu premierul ungar Viktor Orban, a anuntat Bertalan Havasi, subsecretar de stat la biroul depresa al premierului ungar, conform MTI.

- Asistam in aceste zile la o batalie inverșunata pentru putere in Romania. Politica din Romania e de departea cea mai plina de surprize. Nicio alta țara din aceasta lume nu ofera pe tava ministere intregi unui ONG inființat pe criterii etnice. Peste tot exista miniștri care sunt cetațeni ai țarii respective…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban si liderul Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, au avut sambata dupa-amiaza o intrevedere la Budapesta, a anuntat Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului ungar, transmite MTI. In timpul intalnirii, cei doi interlocutori…

- Gigantul american Tesla se pregateste sa isi deschida in curand un centru in Romania si deja este in cautare de angajati, relateaza Adevarul. „Pentru ca ne pregatim pentru intrarea noastra in Romania, cautam sa recrutam un tehnician service care sa se alature noii noastre echipe din Bucuresti”, arata…

- Candidatul democrat la președinția Statelor Unite Joe Biden, caștigator al alegerilor prezidențiale din SUA, l-a cooptat pe Mark Gitenstein, fostul ambasador SUA in Romania din perioada 2009-2012, in echipa sa de tranziție și preluare a puterii la Casa Alba, ca membru in consiliul consultativ (advisory…

- Liderul PSD București, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca social-democrații vor forța amanarea alegerilor parlamentare și vor incerca sa treaca prin Senat proiectul de lege. Fostul primar al Capitalei a precizat ca mai exista doua variante: declararea starii de urgența sau OUG adoptat de catre Guvern.…

- Judetele Alba si Cluj au fost introduse de autoritatile germane pe lista zonelor de risc epidemiologic din Romania, iar cei care vin din aceste zone sunt obligati sa se autoizoleze, informeaza joi Ministerul Afacerilor Externe, relateaza Agerpres. Potrivit MAE, la acest moment, alaturi de municipiul…

- Liderul judetean al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a castigat al treilea mandat la conducerea Consiliului Judetean (CJ), cu 41,53%, respectiv 106.778 din voturile alegatorilor, potrivit numaratorii paralele finalizate de liberalii suceveni și transmise de Agerpres. Pe locul doi s-a situat candidatul…