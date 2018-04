Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a facut apel la tarile musulmane sa se uneasca impotriva SUA, spunand ca Teheranul nu va ceda niciodata ''intimidarii'', a relatat joi televiziunea de stat, citat de Reuters. ''Natiunea iraniana a rezistat cu succes tentativelor…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a denuntat sambata in termeni duri atacurile occidentale desfasurate impotriva Siriei, calificandu-i drept ''criminali'' pe presedintele american Donald Trump, presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Theresa May, relateaza AFP.

- Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, ar trebui sa isi asume responsabilitatea pentru problemele politice si economice ale tarii, in loc sa atribuie vina altor persoane, a declarat un lider al opozitiei, aflat in arest la domiciliu, informeaza site-ul agentiei Reuters.