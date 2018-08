Stiri pe aceeasi tema

- Dialogul dintre China și Statele Unite ramane deschis, la fel și negocierile pe tema comerțului și a sancțiunilor bilaterale impuse de cele doua țari, a declarat luni Wang Yi, consilier de stat in China, insistand ca Beijingul nu iși dorește un razboi comercial, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Declarațiile…

- Bahram Ghasemi, purtatorul de cuvant al ministrului de Externe din Iran, a declarat luni ca președintele american Donald Trump va trebui sa inițieze conversația, daca iși dorește sa negocieze cu Iranul, relateaza Associated Press, informeaza Mediafax.Iranul considera ca Trump este cel care…

- Un consilier al liderului suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei va efectua o vizita miercuri la Moscova pentru a-l informa pe președintele rus Vladimir Putin in legatura cu poziția Teheranului in ceea ce privește acordul nuclear, relateaza presa de stat iraniana, citata de Reuters. Vizita…

- Guvernul Germaniei spera ca negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie se vor incheia pana in luna octombrie, in pofida demisiei ministrului britanic pentru Brexit, David Davis, si a ministrului de Externe, Boris Johnson, relateaza site-ul agentiei Reuters, conform mediafax. "Am trait…

- Țarile care au semnat acordul nuclear in 2015 nu vor putea oferi soluții care sa compenseze pentru companiile care decid sa se retraga din Iran ca urmare a noilor sancțiuni impuse de Statele Unite Teheranului, a declarat vineri ministrul german de Externe, Heiko Maas, relateaza agenția Reuters, preluata…

- „Nu vom renunța doar pentru ca o alta țara ne ordona sa facem asta” Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavosoglu, a declarat vineri ca Turcia nu va opri relațiile comerciale cu Iranul, dupa ce Statele Unite au sugerat ca mai multe țari ar trebui sa renunțe la importurile de petrol din Iran, relateaza…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavosoglu, a declarat vineri ca Turcia nu va opri relațiile comerciale cu Iranul, dupa ce Statele Unite au sugerat ca mai multe țari ar trebui sa renunțe la importurile de petrol din Iran, relateaza Reuters.