Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu reitereaza joi ca nu va exista ”niciun armistitiu” fara ca ostaticii tinuti de Hamas sa fie eliberati, relateaza CNN, potrivit News.ro.”Luptele continua si nu va exista niciun armistitiu fara eliberarea ostaticlor nostri”, subliniaza el. ”Israelul autorizeaza…

- Ministerul israelian de Externe a denuntat cu fermitate miercuri declaratiile presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care i-a calificat pe membrii miscarii islamiste palestiniene Hamas drept "eliberatori care isi protejeaza pamantul", relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Nici macar incercarea presedintelui…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut miercuri Occidentului sa-si uneasca fortele pentru a invinge Hamas, dupa ce masacrul comis de organizatia extremista palestiniana la 7 octombrie a aratat "raul pur" al gruparii. Intilnindu-se miercuri cu presedintele american Joe Biden la Tel Aviv,…

- Președintele american Joe Biden va efectua miercuri o vizita de razboi in Israel, in cea mai recenta demonstrație a sprijinului copleșitor al Washingtonului pentru Ierusalim in urma atacului Hamas din 7 octombrie. El va fi primul șef de stat care viziteaza Israelul de la inceputul conflictului, pornind…

- Cei doi sefi de guverne au sustinut declaratii comune la finalul discutiilor pe care le-au avut in cadrul vizitei efectuata, marti, de prim-ministrul roman in Israel.Benjamin Netanyahu a punctat ca, in aceste momente, lumea civilizata trebuie sa fie unita in spatele Israelului si sa lupte pentru eradicarea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-ar fi spus duminica președintelui american Joe Biden ca Israelul nu are alta opțiune decat sa intreprinda o operațiune terestra in Gaza ca raspuns la atacul Hamas, noteaza Axios.com.„Trebuie sa intram”, i-a spus Netanyahu lui Biden, a relatat Axios, citand…

- Joe Biden sprijina Israelul in lupta impotriva gruparii teroriste Hamas. Liderul american a avut un apel telefonic cu Benjamin Netanyahu, premierul statului afectat de razboi, aratandu-și intenția de ajutor.

- Președintele american Joe Biden a declarat astazi ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin” Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Joe Biden a vorbit astazi la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi sprijinul SUA. „I-am spus…