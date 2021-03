Liderul spiritual al Tibetului, Dalai Lama, s-a vaccinat (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul spiritual tibetan Dalai Lama s-a vaccinat impotriva Covid-19 la un spital din Dharamsala și a fost, ulterior, ținut sub observație o jumatate de ora. Liderul spiritual a facut și un apel in fața oamenilor sa se vaccineze in numar cat mai mare.

- COVAX Facility va distribui 1,992 de milioane de doze de vaccinuri AstraZeneca /Oxford produse de Serum Institute of India in Coreea de Nord pana in prima jumatate a acestui an, scrie Agerpres .Programul COVAX, care asigura vaccinuri tarilor sarace, este coordonat de Alianta pentru vaccinuri (GAVI),…

- Brazilia, una dintre țarile care duce greul pandemiei, a inceput de astazi campania de vaccinare impotriva COVID. Asta dupa ce autoritațile sanitare au aprobat de urgența doua vaccinuri: Sinovac, produs in China și cel dezvoltat de Astra Zeneca și Oxford.

- Statele Unite ale Americii au depasit 22 de milioane de cazuri de COVID-19 inregistrate de la inceputul epidemiei. La nivel global, numarul total de cazuri de infectare a depașit 90 de milioane. Boala cauzata de noul coronavirus continua sa se raspandeasca rapid, sambata fiind inregistrate, in SUA,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a declarat ca in Romania autoritatile nu s-au gandit sa aplice discriminari si reguli de restrictionare a persoanelor care nu se vaccineaza."Nu inseamna (vaccinarea n.red) ca iti reiei normalitatea (...) E posibil…

- Javadekar a confirmat ca vaccinul Oxford - AstraZeneca a primit aprobarea vineri, asa cum relatau mai multe surse, si a completat: „India este probabil singura tara unde cel putin patru vaccinuri se pregatesc". „Unul a fost aprobat ieri pentru utilizare de urgenta, Covishield de la Serum", a spus el…