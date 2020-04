Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia civica Reset Iași cere ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, prin intermediul unei scrisori deschise, sa-l demita pe directorul Adrian Streinu Cercel de la conducerea Institutului de Boli Infectioase ‘Matei Bals’ din Capitala. Solicitarea vine ca urmare a declarațiilor controversate’ facute…

- Doi pacienti si o asistenta medicala de la Institutul Clinic Fundeni au fost depistati pozitiv cu coronavirus. Asistenta medicala confirmata pozitiv nu a intrat in contact cu niciun pacient, spune managerul Institutului, dr. Anca Colita. „Am testat-o fiindca am inceput sa testam personalul. Testam …

- "Avem o molecula de 4 zile in vama. E un medicament impotriva coronavirusului. Am inceput sa ma satur și eu de birocrație. In perioada aceasta ar trebui sa se intrebe doar 'Unde sa semnez?'. Nu se poate, ca e ordinul nu știu care... Un sponsor a cumparat-o și nu poate sa o aduca pentru ca…

- Desemnat sa devina spital suport pentru tratarea pacienților COVID-19, Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești se confrunta cu o sumedenie de lipsuri. Unitatea medicala nu are echipamente de protecție pentru personalul medical, dar nici medici. Singurul medic specializat in Anestezie și Terapie…

- Un roman intors din Milano, intubat initial la Institutul „Matei Bals” din Capitala a murit la Spitalul Colentina. Barbatul a fost depistat pozitiv la coronavirus comunitar si avea si o forma grava de cancer. Coronavirusul comunitar nu are insa nicio legatura cu SARS Cov 2, spun medicii, anunța MEDIAFAX.Pacientul…

- Informații scurse, pe surse, din interiorul Institutului „Matei Balș” din Capitala! S-a aflat ce medicamente li se administreaza pacienților diagnosticați cu coronavirus.Astfel, cei internați la „Matei Balș”, din cauza coronavirusului, ar primi... Citește AICI ce TRATAMENT primesc pacienții cu…

- O studenta care invața in China și care in ultimele doua saptamani a fost in vacanța intr-o zona in care s-au inregistrat multe cazuri de imbolnavire cu coronavirus a fost preluata de medici de pe Aeroportul Otopeni și dusa la Institutul Matei Balș din Capitala pentru a i se face testul de depistare…

- CFR Calatori a dublat capacitatea celor zece trenuri care circula duminica, 26 ianuarie 2020, pe relatia Brasov-Bucuresti, in intervalul orar 11:00 - 24:00, avand in vedere ca multa lume a profitat de acest weekend prelungit pe Valea Prahovei, informeaza compania. Potrivit sursei citate, numarul vagoanelor…