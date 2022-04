Stiri pe aceeasi tema

- In cauza mediatizata prin comunicatul 662/VIII/3 din 14 iulie 2021, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul de investigare a infracțiunilor asimilate corupției au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpaților: Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Guvernul aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru ca persoanele care gazduiesc refugiati din Ucraina sa poata deconta cheltuielile de cazare si masa. Guvernul va adopta, in sedinta de vineri, o HG prin care persoanele fizice din Romania care gazduiesc refugiati din Ucraina sa poata deconta…

- Țarile donatoare, reunite marți la Berlin, printre care Germania, Franța și Romania, au convenit sa aloce 695 de milioane de euro Republicii Moldova pentru a o ajuta sa faca fața sosirii a peste 100.000 de refugiați ucraineni pe teritoriul sau, a declarat, marți, ministrul german de Externe, citat de…

- Donald Trump a depus, joi, plangere impotriva lui Hillary Clinton și a liderilor Partidului Democrat, susținand ca aceștia l-au acuzat pe nedrept de complicitate cu Rusia inainte de alegerile din 2016. Fostul președinte american cere despagubiri de cel puțin 72 de milioane de dolari, noteaza Le Figaro.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a cerut, marti, Guvernului, sa clarifice situatia firmei TMK Artrom din Olt, unde angajatii sunt afectati de sanctiunile impuse de statul roman Federatiei Ruse. Potrivit lui Ciolacu, sanctiunile internationale la adresa Rusiei sunt absolut necesare, dar nicio tara europeana…

- Romania a depașit, sambata, pragul de 2 milioane de infectați de la debutul pandemiei. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 19.371 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 278 mai puțin decat in ziua anterioara. Capitala și 28 de județe sunt in scenariul roșu. […]…

- Peste 50 de perchezitii au loc, joi dimineata, la persoane banuite ca au obtinut ilegal indemnizatii pentru cresterea copilului, prejudiciul fiind de peste 5,5 milioane de lei. ”In aceasta dimineata, politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul I.G.P.R., D.G.P.M.B., I.P.J. Ilfov,…

- Guvernul a pregatit un proiect care prevede acordarea a 20 milioane de euro intr-o schema de ajutor de stat pentru fermieri. Proiectul de HG va fi discutat, cel mai probabil, pentru a fi adoptat, in urmatoarea ședința de Guvern. Pentru toți crescatorii de animale, se prevede acordarea unui total de…