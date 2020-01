Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a publicat vineri pe Twitter o inregistrare video in care pot fi vazuti, dupa cum sustine el, irakieni "ce danseaza pe strazi" pentru a celebra moartea generalului iranian Qassem Soleimani, ucis de SUA in timpul unui raid la Bagdad, informeaza AFP. …

- Administrația Trump, Pentagonul si alte institutii americane de forta au facut un pas radical, poate chiar cu gandul de a incepe un razboi cu Iranul, asasinandu-l la Bagdad pe Generalul iranian Qassem Soleimani, lider militar de top de la Teheran, Comandantul Corpului Gardienilor Revolutiei Islamice…

- Presedintele SUA Donald Trump a afișat, pe Twitter, imaginea drapelului american, fara alte comentarii, la scurt timp dupa anuntul mortii generalului iranian Qassem Soleimani, in noaptea de joi spre vineri in timpul unui raid asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad. Generalul iranian Qassem Soleimani,…

- Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a angajat vineri sa "razbune" moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, ucis mai devreme intr-un raid american la Bagdad, si a decretat trei zile de doliu national in tara sa, informeaza AFP si Reuters. "Martiriul este recompensa pentru…

- Pentagonul anunta uciderea unui lider militar iranian in urma atacurilor aeriene la Bagdad, anunta CNN. Cel putin opt persoane au fost ucise in noaptea de joi spre vineri in timpul bombardamentului asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad, la trei zile dupa atacarea ambasadei americane de catre…

- Cel putin opt persoane au fost ucise in noaptea de joi spre vineri in timpul bombardamentului asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad, la trei zile dupa atacarea ambasadei americane de catre demonstranti pro-iranieni, au anuntat oficiali ai serviciilor de securitate, transmite AFP. …

- Marele ayatollah Ali Sistani, figura tutelara a politicii irakiene, a cerut vineri schimbarea guvernului, dupa una dintre cele mai sângeroase zi de proteste, pe fondul mișcarii populare care zguduie țara și care s-a soldat deja cu peste 400 de morți, scrie AFP.Demnitarul șiit de 89 de…

- Intr-o interventie televizata, Barham Saleh a declarat ca premierul Adel Abdel Mahdi 'accepta sa demisioneze' daca blocurile din parlament se pun de acord asupra unui inlocuitor acceptabil, pentru a respecta cadrul constitutional si legal'. In ce priveste soarta lui Abdel Mahdi, 'vreau sa va asigur…