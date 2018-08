Seful gruparii Statul Islamic (SI) din Afganistan, Abu Saad Erhabi, a fost ucis sambata noaptea in cursul unei operatiuni in provincia estica Nangarhar, au comunicat duminica autoritatile, transmite Reuters. Altii zece membri ai SI au fost ucisi in aceasta operatiune aeriana si terestra purtata de forte afgane si externe, a precizat Directoratul National pentru Securitate, intr-un comunicat difuzat la Kabul. Mari cantitati de arme grele si usoare, precum si de munitii au fost distruse in timpul loviturilor aeriene impotriva a doua ascunzatori ale Statului Islamic. Guvernatorul provinciei Nangarhar…