- Un vaccin impotriva coronavirus va duce la apeluri „semnificative” pentru a fi furnizat mai intai pe plan local, reprezentand o forma de „nationalism al vaccinarii” care va fi in detrimentul tuturor, a avertizat un fost membru al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si actual presedinte al Coalitiei…

- La solicitarea Chișinaului, delegația ONU, condusa de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), a intreprins o vizita tehnica in data de 6 mai la Tiraspol, dupa alte vizite similare la Balți și Cahul, relateaza pentru MOLDPRES Biroul politici de reintegrare. Aceasta vizita tehnica se inscrise in dimensiunea…

- Viceprim-ministra pentru Reitegrare, Cristina Lesnic, a avut astazi o discuție cu avocatul poporului, Mihai Cotorobai, cu care a facut schimb de informații privind ultimele evoluții în domeniul respectarii drepturilor omului în regiunea transnistreana și un schimb de opinii pe marginea…

- Președintele SUA, Donald Trump, spune ca a cerut administrației sale sa opreasca finanțarea Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), afirmand ca OMS a eșuat in misiunea sa de baza, adica in combaterea...

- Președintele SUA s-a ținut de cuvant, iar dupa cateva amenințari a sistat contribuția SUA la bugetul Organizației Mondiale a Sanatații, pe motiv ca a gestionat foarte prost pandemia de Covid-19.Presedintele Donald Trump a anuntat marti suspendarea contributiei SUA la Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- „Astazi, recomand administrației sa opreasca finanțarea Organizației Mondiale a Sanatații, in timp ce se efectueaza o analiza pentru a evalua rolul Organizației Mondiale a Sanatații in gestionarea greșita a raspandirii coronavirusului”, a anunțat Trump de la Casa Alba. In context, președintele american…

- In regiunea transnistreana au fost confirmate 18 cazuri noi de infectare cu COVID-19. In total, au fost raportate 153 de cazuri, dintre care 96 in Tiraspol. In acelasi timp, numarul deceselor in stanga Nistrului a ajuns la sapte.