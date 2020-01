Stiri pe aceeasi tema

- Liderul separatist catalan Quim Torra, condamnat pentru nesupunere, si-a pierdut luni mandatul de deputat regional dupa ce a fost abandonat de cealalta mare formatiune a miscarii separatiste, relateaza AFP. Aceasta noua confruntare intre cele doua partide care guverneaza impreuna regiunea…

- Seful guvernului spaniol Pedro Sanchez a anuntat luni ca se va intalni la inceputul lui februarie cu liderul Cataloniei, separatistul Quim Torra, excluzand in acelasi timp orice referendum privind independenta regiunii autonome, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Intalnirea va avea loc "in prima saptamana…

- Seful guvernului spaniol Pedro Sanchez a anuntat luni ca se va intalni la inceputul lui februarie cu liderul Cataloniei, separatistul Quim Torra, excluzand in acelasi timp orice referendum privind independenta regiunii autonome, relateaza AFP. Intalnirea va avea loc "in prima saptamana a lunii februarie"…

- Comisia electorala spaniola a ordonat vineri ca liderul separatist catalan Quim Torra sa fie destituit din functiile de deputat regional, ceea ce ar implica sa piarda postul de premier al regiunii Catalonia, noteaza AFP.

- Comisia electorala spaniola a ordonat vineri ca liderul separatist catalan Quim Torra sa fie destituit din functiile de deputat regional, ceea ce ar implica sa piarda presedintia regiunii Catalonia, noteaza AFP. Intr-un comunicat, aceasta comisie a facut cunoscut ca a decis ca "mandatul lui Quim Torra…

- Comisia Electorala din Spania a ordonat, vineri, anularea mandatului de parlamentar al liderului catalan Quim Torra, ceea ce ar implica pierderea postului de președinte regional al Cataloniei, relateaza AFP.Potrivit statutului regiunii autonome Catalonia, președintele trebuie sa fie deputat regional.Decizia…

- Un tribunal din Bruxelles a decis luni sa amane pentru luna februarie cazurile fostului lider catalan Carles Puigdemont si ale altor doi politicieni pro-independenta, acuzati in Spania de rebeliune in legatura cu referendumul din 2017 din Catalonia, relateaza Belga News si dpa. Principal actor al tentativei…

- A inceput in Spania procesul in care președintele Cataloniei ar putea sa primeasca interdicția de a mai exercita funcția. Statutul regiunii Catalonia este unul care a provocat manifestații uriașe in Spania și a dus la condamnarea la inchisoare a mai multor lider pro-separatiști. Parchetul cere ca…