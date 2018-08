Stiri pe aceeasi tema

- Cseke Attila, liderul senatorilor UDMR, a declarat, pentru Adevarul, ca formatiunea maghiara nu sustine procedura de suspendare a presedintelui. Coalitia PSD – ALDE va decide luni daca il suspenda pe Iohannis, dupa ce seful statului nu a revocat-o inca pe sefa DNA, ca urmare a deciziei CCR. Refuzul…

- “Eu, inainte sa plec in orice deplasare externa, supun aprobarii Biroului permanent al Camerei. Daca Biroul permanent aproba, plec, daca nu aproba, nu plec. Doamna prim-ministru nu are niciun fel de obligatie sa ceara presedintelui sa plece undeva din tara. In acelasi timp, eu in permanenta, si doamna…

- Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a declarat luni ca formatiunea din care face parte nu sustine modificarea Codului penal prin ordonanta de urgenta, mentionand ca aceste proiecte legislative importante trebuie sa treaca prin Parlament, transmite Agerpres.

- Liviu Dragnea declara razboi Statului Paralel. Președintele PSD a anunțat, dupa ședința PSD, ca ”Statul Paralel va fi zdrobit” și ca nu ii este teama de nimeni. Liviu Dragnea i-a nominalizat pe președintele Klaus Iohannis, șefa DNA, dar și șefii serviciilor, Lucian Pahonțu și Eduard Hellvig. Ca atare,…

- Traian Basescu, despre decizia CCR privind revocarea șefei DNA: ”Face din ministrul Justitiei un sef al presedintelui, este inacceptabila!”, a spus liderul PMP, in cadrul Congresului Extraordinar al formațiunii, care are loc la Palatul Parlamentului. “Decizia CCR care face din ministrul Justitiei un…

- Liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu sustine ca nu a discutat nici cu liderii PSD, nici cu Liviu Dragnea, despre o eventuala suspendare a presedintelui Klaus Iohannis in cazul in care acesta nu respecta decizia Curtii Constitutionale cu privire la revocarea sefei DNA Laura Codruta Kovesi.

- "Va salut cu respect, membri de partid, dar si cei care nu sunt membri, dar au credinta ca vocea poporului trebuie auzita in afara propagandei securiste, care vrea sa ne faca sa credem ca suntem putini. V-ati asumat cu demnitate dreptul la libertati si democratie, iar pentru asta meritati aplauzele…

- Liviu Dragnea i-a transmis un avertisment președintelui Klaus Iohannis. Liderul PSD spune ca declarațiile facute de șeful statului despre politica externa a țarii vin”dintr-un orgoliu ranit, frustrare sau enervare”. Mai mult, președintele social-democraților spune ca atitudinea lui ”nu are legatura…