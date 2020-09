Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PMP Robert Turcescu reactioneaza la inregistrarea audio in care Nicusor Dan intervine la Primaria Sectorului 4 pentru un controversat om de afaceri. Turcescu vede un culoar pentru Basescu sa castige Primaria Capitalei, mai ales ca deputatul anticipeaza si alte asemenea lovituri pentru candidatul…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a reacționat luni seara, la B1TV, la inregistrarea audio in care Nicusor Dan intervine la Primaria Sectorului 4 pentru un controversat om de afaceri.„Omul e purtator de vorbe pentru interlopi. E evidenta incercarea de influentare a unui angajat al primarei si traficul…

- Inregistrarea, difuzata de Razvan Dumitrescu la emisiunea Subiectiv, este intre Nicusor Dan, candidatul aliantei PNL-USR-PLUS la primaria Capitalei, si un functionar din Primaria Sectorului 4. Dialogul se...

- "Aceasta inregistrare este dintr-un sir de inregistrari dintre cei doi. Nicusor Dan face trafic de influenta, in favoarea acestui domn. A venit un nene intr-o zi si si-a luat o parcela in parc, dupa care domnul Mitrache a construit fara autorizatie in parc, intr-un copac. A construit o casa, este…

- Avocata Ingrid Mocanu, fost director in Ministerul Justitiei, reactioneaza la inregistrarea audio in care Nicusor Dan intervine la Primaria Sectorului 4 pentru un controversat om de afaceri. In inregistrare se poate auzi cum Nicușor Dan iși folosește influența pentru a ajuta niște oameni de…

- Daniel Fenechiu are acasa o sticla cu coniac vechi de 50 de ani, varsta domniei sale. Cum s-a aflat asta? Simplu! Chiar senatorul liberal s-a mandrit cu asta, noaptea trecuta, conectat fiind la dezbaterile online din Comisia Juridica a Senatului, referitor la legea carantinarii. Liderul senatorilor…

- Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a explicat miercuri imaginile suprinse in sistemul de teleconferința, marți noaptea, la dezbaterile ședinței Comisiei Juridice a Senatului pe tema legii carantinei.Intr-o pauza a ședinței, senatorul PNL le-a aratat colegilor sticla de coniac. „Un coniac…

- Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat, la RFI, ca in situatia in care lucrurile vor redeveni grave in ceea ce priveste pandemia de coronavirus, Guvernul va lua masurile de rigoare. ”Nu exclud posibilitatea ca daca lucrurile scapa de sub control, sa avem o noua stare de urgenta”, a spus…