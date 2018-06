Liderul secesionistilor din Hong Kong a fost condamnat luni la sase ani de inchisoare pentru rolul sau in revoltele care au cuprins fosta colonie britanica in 2016, informeaza AFP.



Edward Leung, 27 de ani, a fost declarat vinovat, in mai, pentru participarea sa la violente, cele mai ample care au existat in Hong Kong dupa mai multe decenii. Acestea au fost marcate de lupte intre politisti si manifestanti inarmati cu pietre, in cartierul Mong Kong, in partea continentala a teritoriului semiautonom, revenit in 1997 sub administratia Chinei.



Leung ispaseste deja o parte dintr-o…