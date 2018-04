Liderul Rompan se plange ca tinerii nu vor sa fie brutari si "prefera calculatoarele"

Stiri pe aceeasi tema

- Industria de morarit si panificatie are un deficit de forta de munca de circa 8.000 de oameni, iar lucrurile merg spre pieire, pentru ca tineretul din ziua de azi de prefera calculator, birou sau orice alta munca decat cea de brutar, sustine presedintele ROMPAN, Aurel Popescu. "Din pacate…

- Tinerii români sunt printre europenii cei mai putini dispusi sa se mute în alt stat al UE în cautarea unui nloc de munca, arata un studiu al Departamentului de staticica al Comisiei Europene EUROSTAT.

- Tinerii care nu au avut posibilitatea sa-si gaseasca un loc de munca sau nu au urmat cursurile vreunei scoli vor fi ajutati sa se integreze pe piata fortei de munca prin intermediul proiectului "INTESPO -...

- Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, in studiul legat de dimensiunile si structura emigratiei de lunga durata (peste un an) din Romania, trage un puternic semnal de alarma. Mai mult de 2,5 milioane de cetațeni romani cu domiciliul in Romania sunt plecați de mai bine de un…

- UVT finanțeaza 200 de afaceri cu granturi de pana la 40.000 de euro. Instituția a caștigat finanțari europene de 10 milioane de euro. Persoanele care au un loc de munca și inființeaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca, șomerii, persoanele inactive, inclusiv studenții, pot beneficia…

- Guvernul Romaniei si-a respectat promisiunea de a oferi angajatorilor din industria IT o solutie functionala, astfel incat costurile acestora cu forta de munca sa nu creasca. Mai mult, Guvernul a scutit de impozit si salariatii din IT cu studii medii. Toate acestea arata ca Guvernul acorda prioritate…

- In urma deciziei de marti, toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii Europene (UE) vor deveni reciclabile pana in 2030, consumul de articole din plastic de unica folosinta va fi redus, iar utilizarea intentionata a microplasticului va fi limitata, noteaza un comunicat de presa al Executivului…

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor dezavantajați, pentru a-i sprijini sa capete experiențe, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul privat. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care…