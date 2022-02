Liderul republicii Doneţk: „O plecare masivă şi centralizată a populaţiei este organizată către Federaţia Rusă” „O plecare masiva si centralizata a populatiei este organizata catre Federatia Rusa. Trebuie evacuati in primul rand femeile, copiii si persoanele varstnice”, a declarat intr-un mesaj video pe contul sau de Telegram liderul republicii Donetk, Denis Pusilin. El a mai spus ca Rusia a acceptat sa gazduiasca in regiunea Rostov persoanele ce vor fi evacuate si ‘‘au fost create toate conditiile pentru un tranzit rapid in punctele de control”. Pe rețele sociale au aparut imagini cu oameni care stau la cozi la bancomate pentru a retrage bani cash, dar și filmari in care se aud sirene. In acest timp, liderii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

