- Senatorul Mitch McConnell, liderul republicanilor din Senat, a dat emoții și ingrijorare cu privire la starea sa de sanatate, dupa ce a ramas blocat, cu privirea fixa, preț de cateva secunde, in timpul unei conferințe de presa

- Am fost inștiințați, din partea Biroului de Presa al MApN, ca documentarul despre care Deșteptarea a scris ca a disparut de pe site-ul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, și care face referire la problemele legale ale celor 600 de cruci instalate pentru eroiii maghiari din Cimitirul Valea Uzului,…

- Astazi, de la ora 09.00 va fi prezentata, in cadrul unei conferințe de presa, noua echipa manageriala a a clubului de fotbal Chindia Targoviște. Evenimentul de presa va fi gazduit de sala de conferințe a stadionului „Eugen Popescu” din Targoviște. Cei care vor face prezentarile noului staff administrativ…

- Pana sa apuce Marcel Ciolacu, premierul desemnat, sa vorbeasca despre programul de guvernare, in cadrul ședinței in care urmeaza sa se dea votul de investire a noului Guvern, liderul PSD a fost intrerupt de un moment neprevazut. Reprezentanții partidului Forța Dreptei, in frunte cu liderul Ludovic Orban,…

- Intr-o spectaculoasa intamplare care a avut loc, ieri, in centrul orașului Botoșani, doi tineri curajoși au ajutat poliția in capturarea unui șofer periculos, care refuza sa opreasca in trafic. Agenții de poliție dintr-un echipaj aflat in patrulare au observat un autoturism care se deplasa in mod haotic…

- Moment stanjenitor pentru președintele Americii. Joe Biden s-a impiedicat și a cazut pe scena in timp ce participa la ceremonia de absolvire a Forțelor Aeriene din Colorado. Liderul s-a prabușit in genunchi, dupa ce s-a impiedicat de un sac cu nisip, dar a fost ajutat rapid sa se ridice in picioare…

