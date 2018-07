Stiri pe aceeasi tema

- "Dezacordurile intre tarile noastre sunt cunoscute, iar eu si presedintele Putin am discutat pe larg astazi despre aceste lucruri. Relatiile noastre nu am mai fost niciodata mai proaste decat acum. Dar situatia a inceput sa se schimbe de acum patru ore. Chiar si in timpul tensiunilor Razboiului Rece,…

- Rusia si Statele Unite au numeroase interese comune si se confrunta cu noi tipuri de provocari, afirma presedintele rus, Vladimir Putin, dupa intrevederea cu omologul sau american, Donald Trump.Liderul de la Kremlin a afirmat ca Razboiul Rece este de domeniul trecutului. "In prezent, Rusia…

- "Am primit multe telefoane de la lideri ai tarilor din NATO pentru a-mi multumi ca am ajutat sa se reuneasca si ca i-am facut sa se concentreze pe obligatiile financiare, deopotriva prezente si viitoare", a scris Trump pe Twitter. "Am avut un summit grozav, despre care s-a relatat inexact…

- Guvernul Angela Merkel l-a avertizat, duminica, pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, sa nu negocieze in mod unilateral cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, intrucat risca pierderea aliatilor din Europa, exprimand speranta ca liderul american va aborda tema neproliferarii nucleare.-…

- Sancțiunile anti-ruse impotriva Crimeei vor fi active pana in momentul in care regiunea va fi retrocedata Ucrainei, a declarat reporterilor Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe. Acest subiect a devenit obiectul unei atenții deosebite a publicului in legatura cu viitoarea reuniune a președinților…

- Statele Unite si Rusia au stabilit data unei noi intrevederi a presedintilor Donald Trump si Vladimir Putin, dar liderul rus afirma ca, "din nefericire", relatiile bilaterale "nu sunt in cea mai buna stare acum" din cauza disputelor politice de la Washington.

- Rusia nu a ales sa paraseasca Grupul țarilor puternic industrializate și este pregatita sa organizeze un summit al membrilor G7 la Moscova, a declarat președintele rus Vladimir Putin, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Președintele american Donald Trump a declarat vineri…

- Autoritatile nord-coreeane si-au confirmat intentia de a-si distruge arsenalul nuclear, a anuntat secretarul de Stat american Mike Pompeo, care a precizat ca liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a spus personal acest lucru, relateaza Reuters conform News.ro . Liderul nord-coreean urmeaza se se intalnesca…