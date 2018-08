Stiri pe aceeasi tema

- Liderul regiunii separatiste proruse Donetk din estul Ucrainei, Alexander Zaharcenko, a fost ucis vineri intr-o explozie la o cafenea din capitala regiunii, a anuntat Interfax, care a citat o sursa din cadrul administratiei separatiste, relateaza Reuters. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor:…

- Departamentul de Stat al SUA a cerut joi Rusiei sa inceteze "hartuirea traficului maritim international" in Marea Azov si stramtoarea Kerci si a acuzat Moscova ca incearca sa destabilizeze Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Actiunile Rusiei pentru a perturba tranzitul maritim constitutie…

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul Angela Merkel au discutat despre conflictele din Ucraina si din Siria, precum si despre Iran si despre gazoductul Nord Stream 2, in cadrul convorbirilor avute in apropiere de Berlin, in urma carora, insa, nu s-a inregistrat niciun progres, transmite Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat joi NATO impotriva cultivarii unor legaturi mai stranse cu Ucraina si Georgia, declarand ca o astfel de politica este iresponsabila si ar avea consecinte nespecificate pentru alianta, in timp ce a promis sa reactioneze proportional la asemenea actiuni,…

- Liderul unui grup de activisti anti-coruptie din Ucraina a suferit arsuri pe fata si pe maini dupa ce un barbat i-a aruncat in fata un lichid de culoare verde, atac care s-a petrecut in timpul unui protest ce a avut loc in fata biroului unui procuror din Kiev, informeaza Reuters.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, au purtat joi o discuție telefonica despre implementarea Acordului de pace de la Minsk, relateaza agenția de presa RIA, citata de Reuters.Conform unor surse, Vladimir Putin i-a spus lui Poroșenko despre lipsa unor…

- Ministrii de externe francez, german, rus si ucrainean se vor reuni pe 11 iunie la Berlin pentru relansarea procesului de pace in Ucraina, relateaza miercuri AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Ridicarea sanctiunilor europene impotriva Moscovei, pe care o cere noul guvern italian, nu va interveni…

- Premierul ucrainean, Volodimir Groisman, a amenintat luni ca va demisiona daca parlamentul nu isi va da acordul in favoarea crearii unui tribunal special anticoruptie, care urmeaza sa fie supusa la vot joi, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Legea pentru crearea unui astfel de tribunal…