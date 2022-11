Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca Phenianul va raspunde cu arme nucleare la noi amenintari din partea SUA si a altor forte ostile, conform informatiilor difuzate sambata de presa de stat, transmite dpa.

- ”PSD isi bate joc de banii romanilor. Ii suprataxeaza pe romani si capitalul romanesc pentru a transfera bani in conturile institutiilor financiare. PSD a platit 21 de miliarde lei in primele 9 luni din 2022 DOAR pe dobanzi. Niciodata in istorie nu a mai fost asa risipa din bani publici DOAR pe dobanzi,…

- Generalul american cu patru stele, Jack Keane, (fost șef adjunct al Statului Major al Armatei SUA, o voce influenta in problemele de politica externa) a recunoscut pe postul Fox News ca „numai pentru 66 de miliarde de dolari, am pus Ucraina in razboi cu Rusia”. Intervenția generalului a fost preluata…

- Gheorghe Moroșan, barbatul care a sechestrat și ucis doi oameni intr-un apartament din Onești, județul Bacau, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare. Soția sa, Aurelea Moroșan, a fost condamnata la 12 ani de inchisoare.

- Președintele Volodimir Zelenski a subliniat ca Ucraina se așteapta sa primeasca in acest an urmatoarea parte din asistența macrofinanciara de 8 miliarde de euro din partea Uniunii Europene. Liderul de la Kiev a spus acest lucru in cadrul unui briefing cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der…

- EXPLICATII…Scandalul pornit dupa ce mai multi vanatori au fost prinsi, cu arma, intr-un lan de porumb, dupa lasarea noptii, ia o noua intorsatura. Si asta dupa ce proprietarul tarlalei l-a acuzat pe Florin Dobarceanu de furt. In replica, acesta spune ca nimic nu este adevarat, ca altcineva a furat porumbul…

- Mama copilului raspunde acuzațiilor facute de soțul ei și susține ca nu și-a mai vazut fiica de 7 luni. Femeia a fost nevoita sa faca ordonanța președențiala pentru a-și revedea fiica. Aceasta a marturisit ca soțul ei a fost destul de violent cu ea, motiv pentru care a luat-o pe cea mica și a plecat…